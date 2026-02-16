Путешественник из Австрии остался в восторге от работы магаданской полиции Полиция Магадана за пять дней раскрыла кражу имущества туриста из Австрии

В Магадане сотрудники полиции оказали помощь путешественнику из Австрии Герфриду Свободе, который объехал полмира на армейском вездеходе, сообщает РИА Новости. Иностранец рассказал, что его машину ограбили, но полицейские нашли вора буквально за пять дней.

Мне пришлось оставить свою машину в Магадане в общей сложности на 16 месяцев во время пандемии. Коронавирус, по сути, «застал» меня в Магадане. И потом возникла ситуация, что в Россию больше нельзя было въезжать. В итоге машина простояла почти полтора года в гараже, — рассказал он.

У путешественника пропали фотоаппарат, дрон и другие вещи. По его словам, доступ к машине имел только один человек, который несколько недель работал в мастерской при гараже. У владельца помещения сохранилась копия паспорта этого работника, и ее передали полиции. Правоохранители выехали за 500 километров к северу от Магадана, где жил подозреваемый, и задержали его. Похищенное впоследствии вернули владельцу.

Они отлично поработали. Это показали по магаданскому телевидению. Было забавно, — сообщил собеседник.

Ранее в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле. Злоумышленник выломал защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов. Похищенное золото нашли закопанным в земле и вернули владельцу магазина.