Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:33

Путешественник из Австрии остался в восторге от работы магаданской полиции

Полиция Магадана за пять дней раскрыла кражу имущества туриста из Австрии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Магадане сотрудники полиции оказали помощь путешественнику из Австрии Герфриду Свободе, который объехал полмира на армейском вездеходе, сообщает РИА Новости. Иностранец рассказал, что его машину ограбили, но полицейские нашли вора буквально за пять дней.

Мне пришлось оставить свою машину в Магадане в общей сложности на 16 месяцев во время пандемии. Коронавирус, по сути, «застал» меня в Магадане. И потом возникла ситуация, что в Россию больше нельзя было въезжать. В итоге машина простояла почти полтора года в гараже, — рассказал он.

У путешественника пропали фотоаппарат, дрон и другие вещи. По его словам, доступ к машине имел только один человек, который несколько недель работал в мастерской при гараже. У владельца помещения сохранилась копия паспорта этого работника, и ее передали полиции. Правоохранители выехали за 500 километров к северу от Магадана, где жил подозреваемый, и задержали его. Похищенное впоследствии вернули владельцу.

Они отлично поработали. Это показали по магаданскому телевидению. Было забавно, — сообщил собеседник.

Ранее в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле. Злоумышленник выломал защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов. Похищенное золото нашли закопанным в земле и вернули владельцу магазина.

кражи
туристы
воры
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.