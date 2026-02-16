Лукашенко объяснил, почему Гренландия перестала быть идеей фикс для США Лукашенко заявил, что Трамп остыл к Гренландии из-за раскола внутри США

Вашингтон мог бы хорошо вложиться в Гренландию, но все-таки президент США Дональд Трамп принял решение отступить, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, большинство населения высказалось против сделки по острову.

Понимаем их озабоченность по Гренландии. Тем более они могли вложиться хорошо в Гренландию. <…> Даже внутри США большинство населения говорит: «Нет, мы не хотим». Хотя это, ну, героические люди в США, вы знаете, как формировалась эта нация и так далее. Туда не простые люди приезжали из Европы. Это люди, нацеленные на борьбу, и так далее. Сказали: «Нет, так не надо». <…> Я вижу, Дональд отступил, — высказался глава государства.

Ранее глава правительства Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что вопрос о цене Гренландии не может подниматься даже теоретически. Гренландцы, по словам спикера, ясно дали понять, что хотят оставаться гренландским народом, а не становиться американцами.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал датчанам спать с одним открытым глазом. Так он ответил на вопрос о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны Трампа.