14 февраля 2026 в 13:32

Глава Калифорнии дал необычный совет датчанам из-за ситуации с Гренландией

Флаг Гренландии в Нууке Флаг Гренландии в Нууке Фото: Johan Nilsson/Tt/Global Look Press
Жителям Дании стоит «спать с одним открытым глазом», посоветовал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США Дональда Трампа.

Спите с одним открытым глазом, — высказался глава Калифорнии.

Ранее Трамп заявил журналистам, что Вашингтон и европейские государства проводят консультации по вопросу Гренландии. По его словам, стороны находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

Кроме того, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС, будучи объединением государств мирового большинства, не интересуется ни ситуацией с Гренландией, ни Западом в целом. По словам дипломата, любые надежды западных стран на то, что БРИКС станет для них площадкой для диалога, являются иллюзией.

Кроме того, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова заявила, что для установления контроля над Гренландией США могут создать на острове военные базы под собственным суверенитетом. По ее мнению, Трамп может использовать в этом вопросе модель, аналогичную размещению британских баз на Кипре.

