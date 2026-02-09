Политолог рассказала, как США могут получить контроль над Гренландией Политолог Стрельникова: США построят в Гренландии базы под своим суверенитетом

Для контроля над Гренландией США могут построить там базы под своим суверенитетом, заявила Lenta.ru директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова. Она считает, что глава Белого дома Дональд Трамп будет опираться в этом вопросе на опыт создания британских баз на Кипре.

Строить военные объекты Трамп намерен <…> под суверенитетом США, — сказала Стрельникова.

При этом эксперт отметила, что Трамп мог отказаться от военного решения проблемы острова. По ее мнению, Вашингтон может расширить действие Договора об обороне Гренландии 1951 года.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Фарерские острова временно заморозили свои планы по независимости от Дании. Решение связано с притязаниями Вашингтона на другую датскую автономию — Гренландию. Как отметило издание, местные власти решили не обострять отношения с Копенгагеном на фоне нестабильной ситуации. До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент США в конечном итоге получит контроль над Гренландией, несмотря на сопротивление европейских стран.