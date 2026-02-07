Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 21:16

Угроза со стороны США заставила Фареры отложить мечту о независимости

NYT: планы независимости Фарер потерпели крах из-за притязаний США на Гренландию

Фото: Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фарерские острова временно заморозили свои планы по независимости от Дании, пишет The New York Times. Решение связано с притязаниями Вашингтона на другую датскую автономию — Гренландию. Как сообщает издание, местные власти решили не обострять отношения с Копенгагеном на фоне нестабильной ситуации.

Гренландия и Дания оказались в плохой ситуации, сказал газете председатель самоуправления Фарерских островов Аксель Йоханнесен.

Еще в прошлом месяце Фареры готовились возобновить переговоры с датским правительством о большей самостоятельности в международных делах. Однако заявления президента США Дональда Трампа о возможности аннексии Гренландии заставили островитян пересмотреть свои намерения. Политики сочли этот момент неподходящим для давления на Копенгаген. Однако они признают, что есть широкое понимание того, что отношения Фарерских островов и Дании должны измениться.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге получит контроль над Гренландией, несмотря на сопротивление европейских стран. По мнению аналитика, помимо острова в «цитадели» Соединенных Штатов найдется место и для Канады.

