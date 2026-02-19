Украинская модель попалась на «торговле» своими подругами для Эпштейна Украинскую модель обвинили в вербовке своих подруг для Эпштейна

Украинская модель из Броваров Анастасия Н. подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров финансиста Джеффри Эпштейна, пишет «Страна.ua» со ссылкой на расследование журналистов. Согласно документам, их переписка длилась не менее четырех лет и фигурирует в файлах.

Эпштейн оплачивал Анастасии билеты, услуги и покупки, а она отправляла ему фото разных девушек, чтобы он мог выбрать тех, кто ему понравится. Среди них были ее подруги и знакомые по йоге.

Как отмечается в расследовании, минимум одна из ее подруг в итоге оказалась на острове после личного знакомства с Эпштейном. Несколько других украинок он отклонил, указав, что они не соответствуют его предпочтениям.

Ранее стало известно, что бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании на фоне расследования его контактов с Эпштейном. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Экс-супруга бывшего принца Эндрю Сара Фергюсон между тем начала закрывать большинство своих компаний. Заявления о ликвидации шести фирм подали в середине февраля 2026 года. Речь идет о компаниях Philanthrapreneur, Solamoon, La Luna Investments, Fergie's Farm, S Phoenix Events и Planet Partners Productions.