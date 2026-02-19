В Великобритании задержали брата короля Карла III Бывшего принца Эндрю задержали в Великобритании по делу Эпштейна

Бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании, сообщила телерадиокомпания BBC. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на фоне расследования его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Кроме того, газета The Telegraph сообщила, что к дому бывшего принца в Сандрингеме прибыли полицейские. Отмечается, что визит правоохранителей совпал с днем рождения Маунтбаттен-Виндзора, которому в этом году исполняется 66 лет.

Ранее сообщалось, что экс-супруга бывшего принца Эндрю Сара Фергюсон закрывает большинство своих компаний. Заявления о ликвидации шести фирм подали в середине февраля 2026 года. Речь идет о компаниях Philanthrapreneur, Solamoon, La Luna Investments, Fergie's Farm, S Phoenix Events и Planet Partners Productions.

До этого стало известно, что полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между экс-послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Там подчеркнули, что обнародование некоторых материалов может навредить следствию и потенциальному судебному разбирательству.