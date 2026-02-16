Полиция Лондона попросила сохранить в тайне часть файлов по делу Эпштейна Полиция Лондона попросила не публиковать письма экс-посла в США об Эпштейне

Полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между экс-послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Джеффри Эпштейна, сообщает Politico. Речь идет о предполагаемых связях Мандельсона с американским финансистом.

В лондонской полиции пояснили, что в настоящее время ведется расследование по факту предполагаемого неправомерного поведения Мандельсона на госдолжности. Там подчеркнули, что обнародование некоторых материалов может навредить следствию и потенциальному судебному разбирательству.

Крайне важно соблюдать надлежащую процедуру, чтобы наше уголовное расследование и любое потенциальное судебное преследование не были скомпрометированы, — подчеркнули в полиции.

При этом уточняется, что правоохранители попросили засекретить лишь несколько документов, имеющих отношение к назначению Мандельсона. В частности, речь идет о его переписке с Морганом Максуини. Она касается связей Мандельсона с Эпштейном в период до декабря 2024 года, когда дипломат вступил в должность. Окончательное решение о публикации документов остается за правительством и парламентом.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что никогда не был на острове осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, в противном случае его бы ожидала участь сооснователя принадлежащей корпорации Microsoft соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который имел неосторожность быть гостем финансиста.