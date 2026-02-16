Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:00

Полиция Лондона попросила сохранить в тайне часть файлов по делу Эпштейна

Полиция Лондона попросила не публиковать письма экс-посла в США об Эпштейне

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между экс-послом в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Джеффри Эпштейна, сообщает Politico. Речь идет о предполагаемых связях Мандельсона с американским финансистом.

В лондонской полиции пояснили, что в настоящее время ведется расследование по факту предполагаемого неправомерного поведения Мандельсона на госдолжности. Там подчеркнули, что обнародование некоторых материалов может навредить следствию и потенциальному судебному разбирательству.

Крайне важно соблюдать надлежащую процедуру, чтобы наше уголовное расследование и любое потенциальное судебное преследование не были скомпрометированы, — подчеркнули в полиции.

При этом уточняется, что правоохранители попросили засекретить лишь несколько документов, имеющих отношение к назначению Мандельсона. В частности, речь идет о его переписке с Морганом Максуини. Она касается связей Мандельсона с Эпштейном в период до декабря 2024 года, когда дипломат вступил в должность. Окончательное решение о публикации документов остается за правительством и парламентом.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что никогда не был на острове осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, в противном случае его бы ожидала участь сооснователя принадлежащей корпорации Microsoft соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, который имел неосторожность быть гостем финансиста.

Джеффри Эпштейн
США
Великобритания
полиция
письма
документы
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Я был втянут в проблему»: Лукашенко рассказал о предложении по Венесуэле
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
В Сумской области опустели окопы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.