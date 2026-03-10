Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов

Температура воздуха в Москве 11 марта может достигнуть плюс 10 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что ночью столбики термометра опустятся до минус одного градуса, возможна гололедица.

В среду <...> днем — плюс 8 — плюс 10 градусов, — написал Леус.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в центральной части России ожидается с 10 марта. По его прогнозам, потепление ускорит процесс таяния снега. Синоптик добавил, что к следующим выходным, к 14 марта, сугробы могут уменьшиться на 15 сантиметров.

До этого Леус сообщил, что половодье началось на ряде рек европейской части России после весеннего потепления. За сутки уровень воды на отдельных участках вырос до 0,8 метра. На реках Псел, Кальмиус, Евсуг, Нижний Выг и Айдар уровень воды превысил отметку выхода на пойму. При этом специалист экологического консалтингового центра кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Максим Симакин спрогнозировал, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы.