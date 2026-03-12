Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:22

Глава горсобрания Курска попрощался с коллегами после разноса от Хинштейна

Токарев досрочно сложил полномочия председателя курского горсобрания

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель курского городского собрания VII созыва Владимир Токарев досрочно сложил свои полномочия, сообщили в пресс-службе горсобрания. Решение принято 12 марта на основании личного заявления от 4 марта. Исполнять обязанности руководителя будет Елена Беседина, до этого занимавшая должность заместителя.

Всем вам спасибо и каждому в отдельности... Жизнь продолжается, и город должен двигаться только вперед. Чтобы не было чувства неловкости, каждого из вас прошу поддержать мое заявление, — обратился Токарев к коллегам на заседании.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что направит в региональный совет «Единой России» вопрос о приостановке членства Токарева в партии и освобождении его от должности.

Глава региона обвинил его в «дискредитирующих государство и власть» действиях и поручил направить в прокуратуру материалы о конфликте интересов из-за бизнеса жены чиновника. Поводом также стала неудовлетворительная уборка Курска от снега, которую Хинштейн связал не только с погодой.

Курская область
Курск
посты
отставки
Александр Хинштейн
Владимир Токарев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
На Украине предложили ограничить права ушедших в самоволку военных
Россиянам объяснили, как получить дорогой «Оземпик» бесплатно
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.