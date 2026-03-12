Глава горсобрания Курска попрощался с коллегами после разноса от Хинштейна

Председатель курского городского собрания VII созыва Владимир Токарев досрочно сложил свои полномочия, сообщили в пресс-службе горсобрания. Решение принято 12 марта на основании личного заявления от 4 марта. Исполнять обязанности руководителя будет Елена Беседина, до этого занимавшая должность заместителя.

Всем вам спасибо и каждому в отдельности... Жизнь продолжается, и город должен двигаться только вперед. Чтобы не было чувства неловкости, каждого из вас прошу поддержать мое заявление, — обратился Токарев к коллегам на заседании.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что направит в региональный совет «Единой России» вопрос о приостановке членства Токарева в партии и освобождении его от должности.

Глава региона обвинил его в «дискредитирующих государство и власть» действиях и поручил направить в прокуратуру материалы о конфликте интересов из-за бизнеса жены чиновника. Поводом также стала неудовлетворительная уборка Курска от снега, которую Хинштейн связал не только с погодой.