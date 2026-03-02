Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника Хинштейн пообещал обратиться в ЕР, чтобы уволить главу курского горсобрания

Губернатор Курской области Александр Хинштейн инициировал процедуру приостановки членства председателя городского собрания Владимира Токарева в партии «Единая Россия» и его освобождение от занимаемой должности. Как передает ТАСС, глава региона пообещал направить обращение в региональный политсовет.

Причиной такого решения, по словам Хинштейна, стало нанесение ущерба репутации партии. Речь идет о ситуации с уборкой Курска от снега. Контракты с тремя подрядными организациями были досрочно завершены, после чего к работам привлекли компанию, учредителем которой выступает супруга Токарева. Кроме того, выявлены нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу реки Сейм.

Такие действия позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию, которую вы пока еще представляете, — сказал глава региона.

