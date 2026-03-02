Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:26

Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника

Хинштейн пообещал обратиться в ЕР, чтобы уволить главу курского горсобрания

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Губернатор Курской области Александр Хинштейн инициировал процедуру приостановки членства председателя городского собрания Владимира Токарева в партии «Единая Россия» и его освобождение от занимаемой должности. Как передает ТАСС, глава региона пообещал направить обращение в региональный политсовет.

Причиной такого решения, по словам Хинштейна, стало нанесение ущерба репутации партии. Речь идет о ситуации с уборкой Курска от снега. Контракты с тремя подрядными организациями были досрочно завершены, после чего к работам привлекли компанию, учредителем которой выступает супруга Токарева. Кроме того, выявлены нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу реки Сейм.

Такие действия позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию, которую вы пока еще представляете, — сказал глава региона.

Ранее обвиняемого во взяточничестве заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика освободили от занимаемой должности. Также Басманный районный суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновника задержали по делу о получении взятки в размере 1,88 млн рублей.

Александр Хинштейн
Курская область
чиновники
Единая Россия
увольнения
