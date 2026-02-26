Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 12:22

Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»

Праймериз «Единой России» запланирован на последнюю неделю мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Праймериз «Единой России» запланирован на последнюю неделю мая, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале. Для его проведения будет создан федеральный оргкомитет, в который войдут, в частности, участники СВО, представители науки, волонтеры. Первое заседание комитета ожидается 3 марта.

«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию по выборам в Госдуму — оно запланировано на последнюю неделю мая, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия начала сбор предложений для народной программы. По его словам, поучаствовать может любой желающий.

До этого Медведев сообщил, что съезд «Единой России» в августе 2026 года пройдет в три этапа. Он отметил, что в рамках мероприятия будет принята предвыборная программа партии.

В январе внутриполитический блок Кремля и руководство «Единой России» утвердили базовый вариант лидеров федеральной части партийного списка на думские выборы. Первые позиции займут Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россия
Единая Россия
праймериз
даты
