19 февраля 2026 в 23:31

«Единая Россия» запустила сбор предложений для народной программы

Медведев сообщил о начале сбора предложений для народной программы ЕР

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Партия «Единая Россия» начала сбор предложений для народной программы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, поучаствовать может любой желающий, передает РИА Новости.

Народная программа — это работающий документ. Кроме того, мы сегодня объявляем о начале сбора предложений наших граждан на сайт «Есть результат!». Любой желающий, а таких людей очень много, может оставить свои предложения, для того чтобы они были изучены экспертами для формирования нового предвыборного документа, — сказал Медведев.

Ранее выяснилось, что партии «Единая Россия» удалось обеспечить ежегодный рост госфинансирования отечественной науки на 150–200 млрд рублей. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что в сравнении с 2010 годом цифра выросла вдвое.

До этого секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев рассказал, что свыше 1,7 тыс. школ на более миллиона мест было построено в стране с 2019 года при поддержке «Единой России». По его словам, из них 80 объектов введены в эксплуатацию в 2025 году.

