Якушев раскрыл число построенных при поддержке «Единой России» школ Якушев: 1714 школ построили в России с 2019 года при поддержке ЕР

Свыше 1,7 тыс. школ на более миллиона мест было построено в стране с 2019 года при поддержке «Единой России», заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев в ходе всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования. По его словам, которые приводит РИА Новости, из них 80 объектов введены в эксплуатацию в 2025 году.

С 2019 года возведено 1714 объектов, рассчитанных на более 1 млн мест. Из них в 2025 году введено в эксплуатацию 80 объектов общей мощностью 67 662 места, — сказал он.

Как отметил секретарь Генсовета партии, также в России ввели в эксплуатацию 1693 детских сада на 248 тыс. мест. Помимо нового строительства, в рамках партийного проекта с 2022-й по 2025 год было отремонтировано более 6,5 тыс. школ, причем большая часть (почти 65%) расположена в сельской местности и малых городах.

Вместе с тем Якушев обратил внимание на срывы сроков по ряду объектов. Он заявил о необходимости принять срочные меры, чтобы ввести их в эксплуатацию в установленное время.

В конце декабря 2025 года Якушев подвел итоги деятельности «Единой России» в осеннюю сессию. По его словам, работа депутатов партии признана удовлетворительной. Он подчеркнул, что ЕР выполнила все поставленные перед собой задачи.