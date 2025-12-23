Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 20:10

В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию

В «Единой России» назвали успешной работу партии в осеннюю сессию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работа депутатов партии «Единая Россия» в ходе осенней сессии признана удовлетворительной, заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, которые приводит ТАСС, ЕР выполнила все поставленные перед собой задачи.

У нас состоялось заседание фракции, на котором были подведены итоги осенней сессии. В целом нужно сказать, что работа фракции за этот период признана удовлетворительной, поскольку те задачи, которые мы ставили перед собой, были решены. Законопроекты, касающиеся ключевых направлений народной программы и запланированные к рассмотрению, были приняты, — подчеркнул Якушев.

Секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия» активно участвовала в доработке проекта федерального бюджета. Поэтому работу фракции можно назвать высокоэффективной, добавил он.

До этого Якушев заявлял, что фракция «Единая Россия» в Государственной думе после выборов 2026 года значительно обновится, сохраняя при этом преемственность. По его словам, в новом составе должны быть опытные и профессиональные депутаты, гарантирующие стабильность законотворческой работы.

