Опыт восстановления Мариуполя за два года не имеет аналогов в мировой практике, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в комментарии информационной службе «Вести». По его словам, никто в мире так быстро не возвращал к жизни большие мегаполисы.

Если говорить о Мариуполе, <…> никто в мире за два года жизнедеятельность в город на полмиллиона жителей не возвращал. В мире примеров нет таких, — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область примет участие в реставрации 200 жилых строений в Донбассе. Руководитель региона также упомянул о планах по восстановлению инфраструктурных объектов. По словам Воробьева, новые территории сейчас требуют особой опеки и внимания. Он добавил, что мастера из Московской области занимались также приведением в порядок монументов и мемориальных комплексов.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем ДНР Денисом Пушилиным заявил, что, несмотря на значительный урон, причиненный региону украинскими войсками, Донецкая Народная Республика демонстрирует активные темпы возрождения и роста. Глава государства обратил внимание на позитивные сдвиги в процессе восстановления территории.