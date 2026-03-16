16 марта 2026 в 12:34

Хуснуллин назвал уникальным быстрое восстановление Мариуполя

Марат Хуснуллин Марат Хуснуллин Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
Опыт восстановления Мариуполя за два года не имеет аналогов в мировой практике, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в комментарии информационной службе «Вести». По его словам, никто в мире так быстро не возвращал к жизни большие мегаполисы.

Если говорить о Мариуполе, <…> никто в мире за два года жизнедеятельность в город на полмиллиона жителей не возвращал. В мире примеров нет таких, — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область примет участие в реставрации 200 жилых строений в Донбассе. Руководитель региона также упомянул о планах по восстановлению инфраструктурных объектов. По словам Воробьева, новые территории сейчас требуют особой опеки и внимания. Он добавил, что мастера из Московской области занимались также приведением в порядок монументов и мемориальных комплексов.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем ДНР Денисом Пушилиным заявил, что, несмотря на значительный урон, причиненный региону украинскими войсками, Донецкая Народная Республика демонстрирует активные темпы возрождения и роста. Глава государства обратил внимание на позитивные сдвиги в процессе восстановления территории.

Марат Хуснуллин
Мариуполь
восстановление
опыт
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
