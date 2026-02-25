Губернатор Подмосковья рассказал о восстановлении новых регионов

Московская область поможет в восстановлении 200 домов на Донбассе, заявил 360.ru губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что в регионе восстановят объекты инфраструктуры.

Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что новые регионы сейчас нуждаются в повышенном внимании и заботе. По его словам, подмосковные специалисты также ремонтировали памятники и мемориалы.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в новых российских регионах к 2026 году открыт 101 кинозал. По ее словам, в начале работы в регионах было только два кинотеатра.