18 марта 2026 в 12:40

Смертельный приговор для шпиона из Израиля впервые вынесли в Иране

Израильского шпиона казнили в Иране

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Власти Ирана казнили Куроша Кейвани по делу о шпионаже в пользу Израиля, сообщило агентство Mizan. Известно, что настолько суровое наказание привели в исполнении впервые с начала конфликта с участием Тегерана, Тель-Авива и Вашингтона.

Также Кейвани обвинили в передаче сотрудникам израильского «Моссада» фото и важных сведений о важных объектах Ирана. По информации журналистов, обвиняемый мог встречаться с агентами разведки Израиля и проходить подготовку в шести странах Европы. Сообщается, что предполагаемого шпиона арестовали в июне 2025 года в ходе 12-дневной войны между Тель-Авивом и Тегераном.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Военные выражали «оптимизм» по поводу исхода операции, однако ее результаты официально не подтверждались.

До этого политолог Владимир Шаповалов заявил, что ликвидация секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани при ударе по Тегерану не могла состояться без работы разведки США. Он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива.

