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07 июня 2026 в 17:07

«Будут прощать»: Володин раскрыл, кто потворствует терактам Киева

Володин: западные страны потворствуют Киеву в терактах

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пока европейские государства будут прощать Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским атаки по их территориям, будут гибнуть люди, а террористические акты продолжатся, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в МАКСе. Таким образом он прокомментировал заявление президента Румынии Никушора Дана, в котором тот сообщил, что морской беспилотник, вызвавший взрыв в пятницу в районе порта Констанцы, — украинский.

До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки по их территориям, будут гибнуть люди, террористические акты продолжатся, — заявил он.

Ранее президент Румынии сообщил, что морские беспилотники, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самопроизвольно взорвались в Черном море. Он заявил, что информация от Киева позволила эвакуировать район, находящийся под угрозой взрыва.

Позже Дан заявил, что Румыния адаптируется к новым технологиям. По его словам, страна усилит разведку потенциальных угроз в Черноморском регионе и получит новое оборудование для их пресечения после взрыва украинского морского дрона в порту Констанца.

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