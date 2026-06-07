ЦИК обнародовал данные о явке на выборах в Армении

ЦИК обнародовал данные о явке на выборах в Армении ЦИК: явка на выборах в Армении за три часа до закрытия участков превысила 48,9%

На парламентских выборах в Армении явка избирателей к 17:00 по местному времени (16:00 мск) достигла 48,92%, сообщил на пресс-конференции в Ереване представитель Центральной избирательной комиссии Жирайр Карапетян. Он уточнил, что на тот момент проголосовали 1,22 млн человек.

По состоянию на 17:00 1 224 957 граждан проголосовали на выборах в Армении. Явка составила 48,92%, — сообщил представитель ЦИК.

Голосование состоялось 7 июня. В выборах участвовали 18 политических сил: 16 партий и два блока. Согласно окончательным данным ЦИК, правом голоса обладали чуть более 2,5 млн жителей страны. Для сравнения: на внеочередных выборах в армянский парламент 20 июня 2021 года аналогичный показатель в 17:00 составлял 38,17%.

Ранее сообщалось, что в день парламентских выборов в Армении часть Еревана осталась без света. Аварийное отключение электроэнергии затронуло более 80 адресов. Причины произошедшего не уточняются. Явка избирателей на тот момент составляла 33,84%. Первые результаты ожидаются около 22:00 мск.