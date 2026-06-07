На Западе разоблачили провокацию Зеленского, связанную с Будановым

На Западе разоблачили провокацию Зеленского, связанную с Будановым Миллер назвал визит Буданова в Польшу провокацией со стороны Украины

Экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News назвал визит главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова в Польшу очередной провокацией с украинской стороны. По его словам, политик мог послать любого другого человека, например министра иностранных дел.

Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии, — заявил Миллер

По мнению политика, первым провокационным шагом в отношении Варшавы стало присвоение одному из подразделений ВСУ названия в честь героев УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). А визит главы офиса Зеленского, уверен Миллер, — «это провокация номер два».

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам.