ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 17:28

На Западе разоблачили провокацию Зеленского, связанную с Будановым

Миллер назвал визит Буданова в Польшу провокацией со стороны Украины

Лешек Миллер Лешек Миллер Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News назвал визит главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова в Польшу очередной провокацией с украинской стороны. По его словам, политик мог послать любого другого человека, например министра иностранных дел.

Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии, — заявил Миллер

По мнению политика, первым провокационным шагом в отношении Варшавы стало присвоение одному из подразделений ВСУ названия в честь героев УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). А визит главы офиса Зеленского, уверен Миллер, — «это провокация номер два».

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам.

Европа
Польша
Украина
Кирилл Буданов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, чего никогда не обещал американцам
В Киеве пожаловались на бессилье США в одном вопросе
Галузин назвал страну, которая становится логистическим хабом для Киева
Метели, непроглядные туманы, гололедица и морозы: погода в Москве зимой
Один приказ Трампа вызвал переполох в армии США
«Есть и репрессии»: адвокат раскрыл суть нарушений на выборах в Армении
Моргенштерн решил сменить веру и имя
В Москве подняли уровень погодной опасности
Стало известно, как работающие удаленно москвичи спасаются от жары
В США сравнили страхи ЕС из-за Гренландии с пенкой в капучино
«Людоловы» похитили больного священника УПЦ в Одессе
«Ну не дают»: экс-советник Кучмы раскрыл секрет конфликта на Украине
Премьер Венгрии «решил» проблему наплыва беженцев одним заявлением
В Минтрансе озвучили условия полета для иностранных авиаперевозчиков
Катание на сапе в российском регионе закончилось трагедией
Звезда американских боевиков захотел стать народным артистом России
Миллионы украинцев устроили интернет-революцию для свержения Зеленского
Супруги попали под удар ВСУ в Белгородской области
Политолог назвал главную стратегическую цель Евросоюза
ЦИК обнародовала данные о явке на выборах в Армении
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.