Израиль пытался ликвидировать министра разведки Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, сообщает The Jerusalem Post. В сообщении указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции, однако ее результаты официально не подтверждены.

Источник подтвердил <…> в среду, что во вторник вечером Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, — цитирует канал заявление своего собеседника.

Ранее ЦАХАЛ сообщала, что уничтожила главу подразделения логистики и снабжения палестинского движения ХАМАС Яхью Абу Лабду. Удар был нанес накануне, 17 марта. Он занимал пост командира отдела снабжения и логистики. В его обязанности входило приобретение и доставка вооружения для боевого крыла движения.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что ликвидация секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани при ударе по Тегерану не могла состояться без работы разведки США. Он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива.