18 марта 2026 в 11:46

Израиль пытался ликвидировать министра разведки Ирана

ЦАХАЛ предприняла попытку ликвидации главы разведки Ирана Хатиба

Эсмаил Хатиб Эсмаил Хатиб Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, сообщает The Jerusalem Post. В сообщении указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции, однако ее результаты официально не подтверждены.

Источник подтвердил <…> в среду, что во вторник вечером Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, — цитирует канал заявление своего собеседника.

Ранее ЦАХАЛ сообщала, что уничтожила главу подразделения логистики и снабжения палестинского движения ХАМАС Яхью Абу Лабду. Удар был нанес накануне, 17 марта. Он занимал пост командира отдела снабжения и логистики. В его обязанности входило приобретение и доставка вооружения для боевого крыла движения.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что ликвидация секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани при ударе по Тегерану не могла состояться без работы разведки США. Он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива.

Воюющих за Россию иностранцев перестанут выдворять
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

