18 марта 2026 в 11:42

ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации ключевого поставщика ХАМАС

ЦАХАЛ объявила об уничтожении командира снабжения ХАМАС Яхьи Абу Лабды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЦАХАЛ уничтожила главу подразделения логистики и снабжения палестинского движения ХАМАС Яхью Абу Лабду, сообщила пресс-служба армии. Удар был нанесен накануне, 17 марта.

Вчера силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Яхью Абу Лабду, командира отдела снабжения и логистики ХАМАС, — говорится в сообщении.

Лабда занимал пост командира отдела снабжения и логистики. В его обязанности входило приобретение и доставка вооружения для боевого крыла движения. По данным израильской стороны, через него проходили десятки тонн сырья для ракетного производства и электронные компоненты. Отмечается, что это вооружение использовалось ХАМАС в ходе атаки 7 октября 2023 года.

Ранее британские СМИ писали, что в последние месяцы поддерживаемые Израилем палестинские ополчения активизировали операции против ХАМАС в секторе Газа, несмотря на начало конфликта с Ираном. По информации журналистов, они проводят рейды, тайные убийства и похищения в глубине контролируемых радикалами районов. При этом с прошлого года ополченцы получают от Израиля оружие, разведданные и авиационное прикрытие.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

