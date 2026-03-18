ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации ключевого поставщика ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила главу подразделения логистики и снабжения палестинского движения ХАМАС Яхью Абу Лабду, сообщила пресс-служба армии. Удар был нанесен накануне, 17 марта.

Лабда занимал пост командира отдела снабжения и логистики. В его обязанности входило приобретение и доставка вооружения для боевого крыла движения. По данным израильской стороны, через него проходили десятки тонн сырья для ракетного производства и электронные компоненты. Отмечается, что это вооружение использовалось ХАМАС в ходе атаки 7 октября 2023 года.

Ранее британские СМИ писали, что в последние месяцы поддерживаемые Израилем палестинские ополчения активизировали операции против ХАМАС в секторе Газа, несмотря на начало конфликта с Ираном. По информации журналистов, они проводят рейды, тайные убийства и похищения в глубине контролируемых радикалами районов. При этом с прошлого года ополченцы получают от Израиля оружие, разведданные и авиационное прикрытие.