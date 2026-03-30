Раскрыта стоимость уничтоженного Ираном самого дорогого самолета США

MWM: уничтоженный Ираном самолет США стоил $500 млн

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США, ликвидированный иранской ракетой, стоит больше $500 млн (40,57 млрд рублей), его замена — сложная задача, передает американский журнал Military Watch Magazine. Уточнялось, что «летающий радар» — один из самых дорогостоящих самолетов в военно-воздушных силах страны.

Заменить E-3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолетов еще очень длинная, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ВВС США Boeing E-3 Sentry. Научный сотрудник вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Келли Грико заявила, что потеря E-3 стала для США одной из самых значимых с точки зрения стратегии на данный момент.

Вашингтон признавал лишь факт повреждения судна в результате иранского удара, однако новые кадры, по мнению военкора Юрия Котенка, подтверждают, что самолет-радар стал неремонтопригодным. Масштаб разрушений конструкции и дороговизна ремонта делают дальнейшую эксплуатацию «важнейшего» самолета невозможной.

