Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет

Военкор Котенок: США потеряли стратегический самолет E-3 из-за атаки Ирана

Самолет Boeing E-3 Sentry Самолет Boeing E-3 Sentry Фото: Sebastian Sendlak/Global Look Press
Американский стратегический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, считающийся одной из ключевых единиц ВВС США, фактически уничтожен и не подлежит восстановлению, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он поделился кадрами с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии и отметил, что борт получил сильные повреждения.

Перед этим Вашингтон признавал лишь факт повреждения судна в результате иранского удара, однако новые кадры подтверждают, что самолет-радар превратился в неремонтопригодный объект. Котенок констатировал, что масштаб разрушений конструкции и дороговизна ремонта делает дальнейшую эксплуатацию «важнейшего» самолета невозможной.

Ранее армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые, как заявлено, работали в интересах американской армии.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

