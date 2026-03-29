Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет

Американский стратегический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, считающийся одной из ключевых единиц ВВС США, фактически уничтожен и не подлежит восстановлению, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он поделился кадрами с авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии и отметил, что борт получил сильные повреждения.

Перед этим Вашингтон признавал лишь факт повреждения судна в результате иранского удара, однако новые кадры подтверждают, что самолет-радар превратился в неремонтопригодный объект. Котенок констатировал, что масштаб разрушений конструкции и дороговизна ремонта делает дальнейшую эксплуатацию «важнейшего» самолета невозможной.

Ранее армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые, как заявлено, работали в интересах американской армии.