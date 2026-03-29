Иран ударил по двум алюминиевым заводам Иран разбомбил два завода в ОАЭ и Бахрейне

Армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке, сообщает телерадиокомпания IRIB. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах американской армии.

Бойцы ВКС и ВМС КСИР в ходе комбинированной операции подвергли действенным ударам два промышленных объекта, связанных с военной и воздушно-космической промышленностью США в регионе, — добавили в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции.

Представители КСИР отметили значимость объекта в ОАЭ, который располагает самой длинной в мире производственной линией и ежегодно выпускает более 1,3 миллиона тонн продукции. Согласно официальному заявлению военного руководства Ирана, нанесенные удары оказались результативными и достигли намеченных целей.

Ранее в КСИР заявили, что Иран будет рассматривать американские и израильские вузы на Ближнем Востоке как легитимные цели для ударов возмездия. Это сообщение появилось после атаки на университет науки и технологий в Тегеране.