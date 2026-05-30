Поиски Усольцевых: последние новости 30 мая, что увидели на фото спасателей

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 30 мая?

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя время они перестали выходить на связь.

Активные поиски семьи начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Поиски семьи на настоящий момент продолжаются. На днях спасатели закончили трехдневные поисковые мероприятия в горной тайге Красноярского края, сообщило КГКУ «Спасатель». За этот период было исследовано 28 квадратных километров дикой местности, однако пропавших обнаружить не удалось.

Исследователь Валентин Дегтерев, ознакомившись с видео и фото ранее проводимых поисковых работ, заявил aif.ru, что семья могла провалиться в пещеру.

Район, где пропали Усольцевы

«В одном месте визуально отчетливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — отметил он.

Дегтерев предполагает несколько версий исчезновения Усольцевых. В частности, он не исключает, что пропавшие могли стать жертвой диких животных.

«Предполагаю, что, скорее всего, медведь разорвал Усольцевых, а тела, или хотя бы тело одного человека, бросил в эту яму и закидал ветками», — предположил исследователь.

При этом он рассматривает и версию несчастного случая. По словам Дегтерева, Усольцевы могли забраться в щель в скале, напоминающую пещеру, развести там костер, чтобы согреться, и погибнуть от угарного газа.

Могли ли убить Усольцевых

Усольцевы могли стать жертвой черных промысловиков, заявил NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

«Усольцевы могли стать жертвами черных промысловиков, которые добывают зверя без лицензии и с незарегистрированным оружием. Они часто находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охотники могли произвести роковые выстрелы, перепутав членов семьи с кабанами, лосями или косулями», — заявил он.

По факту пропажи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». После исчезновения семьи следствием изначально отрабатывались три версии случившегося: несчастный случай, криминальная версия и побег.

«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как: побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — заявили в ведомстве.

