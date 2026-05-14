Знойный воздух, температура выше +30 и грозы: погода в Москве летом

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических служб, лето 2026 года в Москве ожидается жарким, но с частой сменой периодов изнуряющего зноя, ливней и резких похолоданий. Какая погода прогнозируется в российской столице в июне, июле и августе?

Какая погода будет летом в Москве

Июнь 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на два градуса. Если норма для июня в российской столице составляет +20 градусов, то в этом году среднемесячная температура прогнозируется на уровне около +23 градусов. Начало месяца выдастся очень теплым. Днем воздух будет прогреваться до +26 градусов, а количество ясных дней будет значительно превышать число пасмурных.

Однако уже к середине июня наступит резкое похолодание, и погода станет неустойчивой. В период с 11-го по 20-е число дневные температуры будут держаться в районе +22 градусов, а ночи станут прохладными — около +11 градусов. К концу месяца, в третьей декаде, воздух вновь прогреется до +23 градусов днем и +13 градусов ночью. Главной особенностью июня станут осадки. Ожидается до 14 дней с дождями, что сделает его, возможно, самым дождливым месяцем лета. При этом дожди будут носить преимущественно ливневый, скоротечный характер, часто сопровождаясь грозами.

Июль 2026 года станет пиком летнего тепла и самым жарким месяцем сезона. Среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +25–27 градусов, что существенно выше климатической нормы. Первая декада месяца будет знойной. С 1 по 5 июля дневная температура может достигать +32 градусов, а ночи не принесут прохлады — столбики термометров будут находиться у отметки +21 градус.

В середине месяца характер погоды изменится. На смену сухой жаре придут мощные тропические ливни с грозами. Дневная температура немного снизится, до +24–27 градусов, ночные показатели составят +15–17 градусов. Осадки ожидаются практически ежедневно, но будут носить кратковременный характер. В конце июля, с 21-е по 31-е число, жара окончательно спадет, и погода вернется к привычным климатическим значениям.

Август 2026 года станет месяцем плавного движения в сторону осени. Среднемесячная температура прогнозируется на уровне +22 градусов, что также выше климатической нормы. Первая декада месяца будет комфортной и теплой. Днем воздух будет прогреваться до +21–25 градусов, а в отдельные дни начала месяца — до +26 градусов. Ночи при этом станут довольно прохладными — от +13 до +15 градусов.

Вторая декада принесет в столицу умеренное тепло и увеличение количества осадков. Днем столбики термометров будут показывать около +22 градусов, ночью — +14 градусов. Начнется волна небольшого похолодания, возможны кратковременные дожди. Третья декада августа ознаменуется заметным похолоданием. Дневная температура опустится до +19–20 градусов, а в последние дни месяца, с 24 по 31 августа, столбики термометров будут показывать днем +18 градусов. Ночи станут прохладными, и температура будет опускаться до +10–12 градусов. Дожди будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер, особенно во второй половине месяца.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге летом

По предварительным расчетам метеосервисов, в июне в Санкт-Петербурге дожди ожидаются преимущественно в первой половине месяца, после чего установится относительно ясная погода. Дневная температура будет колебаться от +16 до +21 градуса, ночью — около +12 градусов.

Июль станет самым теплым месяцем лета в Северной столице. Днем воздух будет прогреваться до +21–25 градусов, а в отдельные дни столбики термометров могут достигать и +27 градусов. Главной особенностью июля синоптики называют аномально теплые ночи. Температура в темное время суток не будет опускаться ниже +17 градусов. Однако теплая погода будет сопровождаться повышенной влажностью и кратковременными дождями с грозами.

В первой половине августа днем ожидается +20–22 градуса, вода в Финском заливе прогреется до +18–20 градусов. Однако во второй половине месяца синоптики прогнозируют усиление североатлантических циклонов, что принесет больше облаков, дождей и постепенное снижение дневных температур до +17–19 градусов.

