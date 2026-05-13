Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических служб, среднемесячная температура воздуха в течение последнего месяца лета в Москве прогнозируется на уровне +22 градуса. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в августе

Первая декада августа, по предварительным расчетам метеосервисов, стартует с комфортных летних показателей. Дневная температура воздуха будет находиться в диапазоне от +21 до +25 градусов. Так, в субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +21 градуса, а ночью температура опустится до +14 градусов. В период с 3 по 5 августа дневная температура поднимется до +24 градусов, а в конце первой декады, с 6 по 10 августа, воздух может прогреваться до +26 градусов. Ночи будут довольно прохладными — от +13 до +15 градусов. Ветер ожидается западный, со скоростью 6–11 м/с, при грозах порывы могут достигать 15 м/с.

Вторая декада месяца, с 10 по 20 августа, принесет в столицу умеренное тепло и увеличение количества осадков. По прогнозам метеоцентров, в этот период начнется волна небольшого похолодания. В период с 10 по 13 августа днем ожидается +22 градуса, ночью около +14 градусов. Будет переменная облачность, без существенных осадков. С 14 по 16 августа температура останется в диапазоне от +21 до +23 градусов днем, а ночью опустится до +13 градусов. В эти дни возможны кратковременные дожди. Давление будет колебаться от 743 до 746 мм ртутного столба, влажность воздуха достигнет 75%.

Третья декада августа вновь изменит характер погоды. В период с 21-е по 31-е число синоптики прогнозируют заметное похолодание. Дневная температура опустится до +19–20 градусов, а в последние дни месяца, с 24 по 31 августа, столбики термометров будут показывать днем лишь +18 градусов. Ночи станут прохладными. Температура будет опускаться до +14 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что касается осадков, то август 2026 года ожидается довольно влажным. Всего за месяц прогнозируется около 12 дней с осадками, а общее количество выпавшей влаги может достигнуть 73–88 мм. Дожди будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер, особенно во второй половине месяца.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в августе

В Санкт-Петербурге в августе в дневные часы воздух будет прогреваться в среднем до +19–23 градусов. В первой половине месяца, особенно в начале, столбики термометров могут достигать более высоких значений — вплоть до +25 градусов.

К концу месяца в регионе станет заметно холоднее. Дневные температуры опустятся до +17–19 градусов, а в отдельные дни не исключены показатели около +16 градусов. Ночи также станут прохладными. Если в начале месяца ночные температуры будут держаться в пределах +13–19 градусов, то к последней декаде августа они могут понизиться до +10 градусов.

Осадки в августе будут частым явлением — месяц прогнозируется влажным. Дожди ожидаются кратковременными, но регулярными. Синоптики предупреждают о примерно 10–11 днях с осадками в течение месяца. Небо будет преимущественно облачным, с прояснениями. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3–6 м/с, в дождливые периоды возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в районе 758–760 мм ртутного столба.

