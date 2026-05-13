День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 19:10

Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических служб, среднемесячная температура воздуха в течение последнего месяца лета в Москве прогнозируется на уровне +22 градуса. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 августа?

Какая погода будет в Москве в августе

Первая декада августа, по предварительным расчетам метеосервисов, стартует с комфортных летних показателей. Дневная температура воздуха будет находиться в диапазоне от +21 до +25 градусов. Так, в субботу, 1 августа, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +21 градуса, а ночью температура опустится до +14 градусов. В период с 3 по 5 августа дневная температура поднимется до +24 градусов, а в конце первой декады, с 6 по 10 августа, воздух может прогреваться до +26 градусов. Ночи будут довольно прохладными — от +13 до +15 градусов. Ветер ожидается западный, со скоростью 6–11 м/с, при грозах порывы могут достигать 15 м/с.

Вторая декада месяца, с 10 по 20 августа, принесет в столицу умеренное тепло и увеличение количества осадков. По прогнозам метеоцентров, в этот период начнется волна небольшого похолодания. В период с 10 по 13 августа днем ожидается +22 градуса, ночью около +14 градусов. Будет переменная облачность, без существенных осадков. С 14 по 16 августа температура останется в диапазоне от +21 до +23 градусов днем, а ночью опустится до +13 градусов. В эти дни возможны кратковременные дожди. Давление будет колебаться от 743 до 746 мм ртутного столба, влажность воздуха достигнет 75%.

Третья декада августа вновь изменит характер погоды. В период с 21-е по 31-е число синоптики прогнозируют заметное похолодание. Дневная температура опустится до +19–20 градусов, а в последние дни месяца, с 24 по 31 августа, столбики термометров будут показывать днем лишь +18 градусов. Ночи станут прохладными. Температура будет опускаться до +14 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что касается осадков, то август 2026 года ожидается довольно влажным. Всего за месяц прогнозируется около 12 дней с осадками, а общее количество выпавшей влаги может достигнуть 73–88 мм. Дожди будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер, особенно во второй половине месяца.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в августе

В Санкт-Петербурге в августе в дневные часы воздух будет прогреваться в среднем до +19–23 градусов. В первой половине месяца, особенно в начале, столбики термометров могут достигать более высоких значений — вплоть до +25 градусов.

К концу месяца в регионе станет заметно холоднее. Дневные температуры опустятся до +17–19 градусов, а в отдельные дни не исключены показатели около +16 градусов. Ночи также станут прохладными. Если в начале месяца ночные температуры будут держаться в пределах +13–19 градусов, то к последней декаде августа они могут понизиться до +10 градусов.

Осадки в августе будут частым явлением — месяц прогнозируется влажным. Дожди ожидаются кратковременными, но регулярными. Синоптики предупреждают о примерно 10–11 днях с осадками в течение месяца. Небо будет преимущественно облачным, с прояснениями. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3–6 м/с, в дождливые периоды возможны порывы до 10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в районе 758–760 мм ртутного столба.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 13 мая: что завтра, низкое давление, сильные боли

Почему не работает Telegram сегодня, 13 мая: замедление, заблокируют ли

Москва
новости
погода
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в попытке бегства
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с президентом Эмиратов
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Орбан обеспокоен новым либеральным правительством
Мамаев оценил интерес «ПСЖ» к талантливому российскому футболисту
Лидеры Евросоюза жестко осадили амбиции Каллас по переговорам с Москвой
Россиянин подорвался на взрывчатке в ДНР
Скандал с Орбакайте, слухи о болезни, жена в США: как живет Игорь Крутой
В Европе разглядели намек в послании Путина
Девятиэтажка загорелась на востоке Москвы
Росавтодор против цемента, пекло у Измайловского кремля: что будет дальше
Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область
Стало известно, о чем Лавров беседовал с коллегой из Индии
Автоэксперт назвал эффективные способы экономии бензина
Известный радиоведущий назвал главную заслугу Молчанова на ТВ
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.