13 мая 2026 в 12:09

Почему не работает Telegram сегодня, 13 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 13 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 13 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 13 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 36% жалоб на сбои в работе Telegram 13 мая приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 6% — на Новосибирскую область, 4% — на Нижегородскую и Калужскую области, 3% — на Саратовскую, Свердловскую, Астраханскую, Тульскую области, Ставрополье, Башкортостан и Мордовию, 1% — на Московскую, Смоленскую и Томскую области, Калмыкию и Сахалин.

Почему не работает Telegram 13 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — прокомментировал он РИА Новости.

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов сказал, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, поскольку обходы тоже «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — добавил он.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
