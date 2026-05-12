Почему не работает Telegram сегодня, 12 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 12 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 12 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 12 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 39% жалоб на сбои в работе Telegram 12 мая приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, 5% — на Калужскую, Тульскую, Московскую и Самарскую области, 4% — на Пермский край и Башкирию, 3% — на Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Красноярский и Приморский края, 1% — на Белгородскую, Владимирскую области, Татарстан и Кузбасс.

Почему не работает Telegram 12 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Telegram в России, скорее всего, заблокируют в сентябре 2026 года. Он считает, это произойдет «по схеме YouTube» примерно к выборам.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что для того, чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову необходимо инициировать перенос серверов на территорию РФ. В противном случае, по его мнению, доступ к мессенджеру окончательно ограничат.

«Конечно, мы боремся за то, чтобы, например, Павел Дуров и Telegram сюда забазировали свои серверы, чтобы они в России аккредитовались. Это нужно и очень было бы полезно для многих вопросов», — пояснил парламентарий в интервью ИС «Вести».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, так как «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

