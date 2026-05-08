Почему не работает Telegram сегодня, 8 мая: замедление, будет ли блокировка

Сегодня, 8 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 8 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 8 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 36% жалоб на сбои в работе Telegram 8 мая приходятся на Москву, 8% — на Новосибирскую область, 7% — на Санкт-Петербург, 6% — на Саратовскую область, Башкортостан и Краснодарский край, 3% — на Московскую область и Алтайский край, 2% — на Нижегородскую, Оренбургскую, Ростовскую, Свердловскую, Белгородскую, Калужскую области, Алтай и Татарстан, 1% — на Курганскую область, Красноярский край и Хакасию.

Почему не работает Telegram 8 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Будет ли Telegram заблокирован в РФ, когда это может произойти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Telegram в России могут полностью заблокировать в сентябре 2026 года. По его словам, это произойдет «по схеме YouTube» примерно к выборам.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что для того, чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову надо инициировать перенос серверов на территорию РФ. В противном случае, по его мнению, доступ к мессенджеру окончательно ограничат.

«Конечно, мы боремся за то, чтобы, например, Павел Дуров и Telegram сюда забазировали свои серверы, чтобы они в России аккредитовались. Это нужно и очень было бы полезно для многих вопросов», — сказал парламентарий в интервью ИС «Вести».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

