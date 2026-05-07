Условный срок, новая роль, поддержка Безрукова: как живет Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова в прошлом году получила условный срок по делу о контрабанде наркотических средств. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Тарасова

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге. Ее мать — народная артистка РФ Ксения Раппопорт.

После окончания школы Тарасова поступила на политолога в СПбГУ, но на первом курсе обучения начала сниматься в кино и бросила учебу. Ее дебют на экране состоялся в 2010 году в фильме «Конфетки». Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям в лентах «Интерны», «Лед», «Холоп» и «Беспринципные».

На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ.

За что Тарасова получила условный срок

28 августа прошлого года Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп с запрещенными веществами. В ходе допроса актриса сказала, что не знала точный состав жидкости для электронного устройства, и заявила, что раскаивается.

«Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу», — сказала она на суде.

Аглая Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ноябре суд признал Тарасову виновной в контрабанде наркотических средств и назначил наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком, а также оштрафовал на 200 тысяч рублей.

В суде в поддержку Тарасовой выступили актеры, в том числе Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Сергей Безруков и Евгений Миронов.

Что известно о личной жизни Тарасовой

С 2014 по 2016 год Аглая Тарасова состояла в отношениях с коллегой по сериалу «Интерны» — актером Ильей Глинниковым. Он сделал ей предложение в Париже, однако до свадьбы дело не дошло. Как признавался Глинников в шоу «Холостяк», он тяжело пережил их расставание.

«Я не буду вдаваться в подробности, но произошло предательство. Меня будто так взяли за ноги и разбили голову о бетон. Меня обманули, я сошел с ума на какой-то момент. Меня откачали в больнице», — говорил он.

Затем в разные годы Тарасова встречалась с актером сербского происхождения Милошем Биковичем и американским режиссером Дарреном Аронофски, который старше ее на 25 лет.

В апреле артистка спровоцировала слухи о романе с продюсером Павлом Бурей, появившись с ним на премьере фильма «Космическая собака Лида». Свои отношения они не комментировали.

Чем сейчас занимается Тарасова

Аглая Тарасова после вынесения приговора продолжает творческую деятельность. 6 мая начались съемки четырехсерийного драматического проекта «Ссора», где актриса играет одну из ролей. Также в апреле с ней на экраны вышел сериал «Беспринципные-5».

В прошлом месяце Тарасова отметила свое 32-летие, устроив вечеринку в московском баре, на которой присутствовали такие артисты, как Юрий Колокольников, Павел Табаков, Софья Синицына, Кристина Асмус, Анастасия Уколова и другие.

Читайте также:

«Одесса», отказ уезжать из РФ, три сына: как живет актер Андрей Кайков

Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень

Приступы, обман мошенников, критика Пугачевой: как живет Светлана Немоляева