Тарасова, рождение ребенка, новые фильмы: как живет актер Илья Глинников

Актер Илья Глинников активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он сейчас задействован, что известно о его личной жизни?

Чем известен Глинников

Илья Глинников родился 19 сентября 1984 года в Новомосковске Тульской области. Окончил местный колледж физкультуры и спорта, затем поступил в ГИТИС. Также он получил дополнительное образование в США, где посещал мастер-классы в местных театральных школах.

Известность артисту принесла роль Глеба Романенко в комедийном сериале «Интерны», где он поработал вместе с Иваном Охлобыстиным, Светланой Камыниной, Кристиной Асмус, Вадимом Демчогом и другими. Также он снимался в лентах «Клуб», «Универ», «Туман», «Сена», «Крыша мира», «Фитнес», «Моя невеста полюбила друга», «Границы тел» и других.

Всего в его фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Глинникова

В 2014 году Илья Глинников начал встречаться с коллегой по сериалу «Интерны» Аглаей Тарасовой. Он сделал возлюбленной предложение в Париже, но в 2016 году пара рассталась.

«Я не буду вдаваться в подробности, но произошло предательство. Меня будто так взяли за ноги и разбили голову о бетон. Меня обманули, я сошел с ума на какой-то момент. Меня откачали в больнице», — вспоминал Глинников в проекте «Холостяк».

После «Холостяка» у артиста начался роман с Екатериной Никулиной. Пара была вместе до 2018 года.

Илья Глинников Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В сентябре 2024 года Глинников появился на международном кинофестивале «КиноБраво» в компании неизвестной девушки, они держались за руки. Однако никакие подробности о личной жизни он не раскрыл.

Недавно Глинников в соцсетях признался, что стал отцом. Кто является матерью его наследника, неизвестно.

Чем сейчас занимается Глинников

Илья Глинников продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Все о мужчинах», «Идеальный свидетель» и «Безрукий из Спокэна».

В 2025 году актер снялся в проектах «Племянник киллера» и «Место для любви». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Вася-праздник» с его участием.

