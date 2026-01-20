Атака США на Венесуэлу
Звезда «Интернов» впервые стал отцом в 40 лет и показал первенца

Актер Илья Глинников впервые показал своего ребенка

Илья Глинников Илья Глинников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны», впервые стал отцом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист показал своего первенца и поздравил подписчиков с Крещением. Он поделился милым снимком, на котором он держит на руках уже немного подросшего малыша. В сентябре Глинникову исполнился 41 год, что позволяет предположить, что стать папой он мог в 40 лет.

С Крещением Господним, — подписал пост артист.

Ранее стало известно, что актер Энсел Элгорт, звезда фильмов «Виноваты звезды» и «Малыш на драйве», впервые стал отцом. Папарацци заметили 31-летнего актера на прогулке в Нью-Йорке. Он был с младенцем в слинге и с неизвестной девушкой. Пара вела себя очень непринужденно. Они даже воспользовались метро и не пытались скрыться от случайных прохожих. В последние годы актер редко появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Такая перемена произошла после громких обвинений в сексуальном насилии, которые были выдвинуты против него в 2020 году. С тех пор Элгорт практически не участвует в светской жизни.

До этого появилась информация о рождении первенца у комика Пита Дэвидсона. Его возлюбленная, модель Элси Хьюитт, родила девочку. Малышку назвали Скотти Роуз. Имя для дочери было выбрано в честь отца артиста. Его отец, пожарный Скотт Дэвидсон, погиб во время терактов 11 сентября 2001 года.

