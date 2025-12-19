Главный сердеец Голливуда Пит Дэвидсон стал отцом

Известный американский комик Пит Дэвидсон стал отцом, сообщает Daily Mail. Новая возлюбленная голливудского сердцееда, модель Элси Хьюитт, родила ему дочь. Пара подтвердила прибавление в семье и рассказала, что девочку назвали Скотти Роуз.

Выбор имени имеет глубокий личный смысл для артиста: дочь назвали в честь отца Пита, пожарного Скотта Дэвидсона, который героически погиб во время теракта 11 сентября 2001 года. Ранее комик неоднократно признавался в интервью, что создание семьи и сохранение памяти об отце являются для него важнейшими жизненными целями.

До встречи с моделью Дэвидсон прославился рекордным количеством громких романов с первыми красавицами Голливуда. В его списке значатся Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл и Эмили Ратаковски. Поклонники надеются, что рождение первенца поможет артисту остепениться и полностью реализовать себя в роли семьянина.

Ранее голливудский актер Джордж Клуни объяснил, почему стал отцом только в 56 лет. По словам артиста, он долго откладывал мысли о детях ради карьеры. Однако он поменял мнение после того, как он встретил свою будущую супругу Амаль. Теперь у пары двое восьмилетних близнецов: Элла и Александр.