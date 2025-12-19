Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:15

Главный сердеец Голливуда Пит Дэвидсон стал отцом

Амерканский комик Пит Дэвидсон объявил о рождении дочери

Пит Дэвидсон Пит Дэвидсон Фото: FS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Известный американский комик Пит Дэвидсон стал отцом, сообщает Daily Mail. Новая возлюбленная голливудского сердцееда, модель Элси Хьюитт, родила ему дочь. Пара подтвердила прибавление в семье и рассказала, что девочку назвали Скотти Роуз.

Выбор имени имеет глубокий личный смысл для артиста: дочь назвали в честь отца Пита, пожарного Скотта Дэвидсона, который героически погиб во время теракта 11 сентября 2001 года. Ранее комик неоднократно признавался в интервью, что создание семьи и сохранение памяти об отце являются для него важнейшими жизненными целями.

До встречи с моделью Дэвидсон прославился рекордным количеством громких романов с первыми красавицами Голливуда. В его списке значатся Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл и Эмили Ратаковски. Поклонники надеются, что рождение первенца поможет артисту остепениться и полностью реализовать себя в роли семьянина.

Ранее голливудский актер Джордж Клуни объяснил, почему стал отцом только в 56 лет. По словам артиста, он долго откладывал мысли о детях ради карьеры. Однако он поменял мнение после того, как он встретил свою будущую супругу Амаль. Теперь у пары двое восьмилетних близнецов: Элла и Александр.

Голливуд
комики
США
актеры
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.