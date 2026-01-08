Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 11:45

Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма

В США скончался младший брат актера Патрика Суэйзи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Младший брат знаменитого актера Патрика Суэйзи, Шон Суэйзи, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 63 лет, сообщает People. Согласно свидетельству о смерти, он скончался 15 декабря 2025 года. Причиной стало кровоизлияние в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Оно было спровоцировано варикозным расширением вен пищевода на фоне алкогольного цирроза печени.

После себя Шон Суэйзи оставил двоих детей — дочь Кэсси и сына Кайла. Его сестра Рэйчел Леон также подтвердила печальную новость в своих социальных сетях. Она поделилась воспоминаниями о брате, отметив, что он всегда был веселым и полным энергии человеком.

Ранее сообщалось, что известная французская актриса Брижит Бардо скончалась от онкологического заболевания. Ее супруг, бизнесмен Бернар д’Ормаль, заявил, что знаменитость «потеряла волю к жизни». Последние недели актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и любимыми питомцами.

До этого стало известно о смерти актрисы Веры Алентовой. Она приехала на похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого, однако во время прощальной церемонии ей стало плохо с сердцем. Очевидцы сразу вызвали медицинскую помощь, но, несмотря на усилия врачей, спасти Алентову не удалось.

