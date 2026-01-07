Раскрыта причина смерти Брижит Бардо

Причиной смерти легендарной французской актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание, об этом журналу Paris Match сообщил ее муж, предприниматель Бернар д’Ормаль. Он уточнил, что в последние месяцы знаменитость «утратила желание жить».

За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело, — сказал д’Ормаль.

Издание уточнило, что последние недели жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе в компании мужа и любимых домашних животных.

Ранее сообщалось, что Бардо ушла из жизни в возрасте 91 года. Известная как международный секс-символ, она начала свою кинокарьеру в 1950-х годах и прославилась после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956). Завершив актерскую карьеру в 1973 году, она посвятила себя защите прав животных и основала Фонд Брижит Бардо.

