11 марта 2026 в 10:03

Самолет будет участвовать в поисках пропавших в Звенигороде детей

Работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде Работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Спасатели привлекут самолет для участия в поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, которые приводит ТАСС, поиски на воде и земле продолжаются в прежнем режиме.

К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLeader 500 для осмотра акватории реки. Водные и пешие группы продолжают работу в прежнем режиме, — сказали в отряде.

Ранее сообщалось, что местный рыбак видел, как одного из мальчиков унесло сильным течением. Другой очевидец рассказал, что слышал крики школьников. Во время обследования местности был найден шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Всего в поисках 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани задействовано более 150 человек.

До этого в правоохранительных органах сообщили, что трое подростков могли утонуть. В поисках детей задействовано более 150 человек. Обращение в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 7 марта.

