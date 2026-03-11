Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:08

Раскрыты детали поисков пропавших в Звенигороде детей

Волонтеры совершили 31 погружение при поисках пропавших детей в Звенигороде

Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Волонтеры и спасатели ведут поиски пропавших детей в Звенигороде Фото: t.me/mchs_official*
Волонтеры совершили 31 погружение в Москву-реку в ходе поисков трех пропавших в Звенигороде детей, сообщили ТАСС в штабе поисковой операции. В ней принимают участие 18 водолазов.

С начала поисковой операции водолазы совершили 31 спуск, обследовав 5,8 тыс. кв. метров дна Москвы-реки, — уточнили в штабе поисковой операции.

Ранее стало известно, что к поиску детей привлекли водолазные расчеты, сотрудников МЧС, ГИМС, полиции и национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град». По словам волонтеров, территория перекрыта для гражданского населения, чтобы не мешать.

Местный рыбак видел, как одного из мальчиков унесло сильным течением. Другой очевидец рассказал, что слышал крики школьников. Во время обследования местности был найден шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Всего в поисках 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани задействовано более 150 человек.

Также представители отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что суммарная дистанция, которую преодолели волонтеры при поиске троих несовершеннолетних, достигла 600 км. Там добавили, что сюда было включено расстояние, прочесанное с помощью БПЛА.

дети
Звенигород
поиски
Москва-река
