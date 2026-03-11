Красный Крест поможет пострадавшим в крупной атаке ВСУ на Брянск Российский Красный Крест раздаст пострадавшим в Брянске ваучеры на еду

Российский Красный Крест раздаст пострадавшим в Брянске ваучеры на еду, лекарства и детскую одежду, заявил председатель РКК Павел Савчук в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования семьям погибшим и подчеркнул, что гражданское население не должно быть атаковано.

Сегодня сотрудники Брянского регионального отделения будут работать в пункте временного размещения, — написал Савчук.

Ранее редставитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что теракт в Брянске был совершен при непосредственном участии украинских военных структур. По данным следствия, к атаке причастны военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ, а также другие украинские формирования и представители высшего военно-политического руководства страны.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow 10 марта — шесть человек погибли, 42 пострадали. По его словам, пожарные расчеты в ночь на 11 марта ликвидировали возгорание, возникшее при атаке.