Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме

Актер Юрий Стоянов в беседе с НСН рассказал, что песни в его музыкальном альбоме «Селфи» можно сопоставить с короткометражками и даже мультфильмами. Он отметил, что больше половины композиций в проекте абсолютно новые.

У меня очень много песен. В первый альбом я собрал то, что было, а в этом альбоме больше половины абсолютно новых песен. Это маленькие истории, по большому счету. Это какой-то небольшой фильм, положенный на музыку короткий метр. Их можно не только услышать, но и увидеть. Это сюжетные песни, закольцованные, в них есть начало и конец истории. В них рассказана какая-то история и всегда найден выход. Есть начало и финал, — рассказал Стоянов.

Он назвал свои композиции кинематографичными и выделил среди них «Два плаща». По словам актера, эта песня стала настоящим законченным мультфильмом.

Ранее Стоянов признался, что Москва сделала его одним из самых счастливых людей в мире. По его словам, столица стала для него «любимой женщиной». Артист назвал себя настоящим фанатом Москвы.