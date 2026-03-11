Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:48

Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме

Стоянов: песни в альбоме «Селфи» можно сопоставить с короткометражками

Юрий Стоянов Юрий Стоянов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Юрий Стоянов в беседе с НСН рассказал, что песни в его музыкальном альбоме «Селфи» можно сопоставить с короткометражками и даже мультфильмами. Он отметил, что больше половины композиций в проекте абсолютно новые.

У меня очень много песен. В первый альбом я собрал то, что было, а в этом альбоме больше половины абсолютно новых песен. Это маленькие истории, по большому счету. Это какой-то небольшой фильм, положенный на музыку короткий метр. Их можно не только услышать, но и увидеть. Это сюжетные песни, закольцованные, в них есть начало и конец истории. В них рассказана какая-то история и всегда найден выход. Есть начало и финал, — рассказал Стоянов.

Он назвал свои композиции кинематографичными и выделил среди них «Два плаща». По словам актера, эта песня стала настоящим законченным мультфильмом.

Ранее Стоянов признался, что Москва сделала его одним из самых счастливых людей в мире. По его словам, столица стала для него «любимой женщиной». Артист назвал себя настоящим фанатом Москвы.

Юрий Стоянов
актеры
музыка
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.