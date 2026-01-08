Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить

Киноафиша недели напоминает калейдоскоп: ужасы, комедия, семейные истории и напряженный триллер — и все это в одной упаковке. NEWS.ru рассказывает, какие новинки второй недели января 2026 года стоит добавить в ваш список для вечернего просмотра и почему.

«Горничная»

Психологический триллер без скримеров

Для тех, кто любит камерные триллеры в духе «Ребекки» или «Служанки».

Милли устраивается горничной в роскошный дом семьи Винчестер — работа мечты для человека, который хочет начать все с чистого листа. Но чем дольше она живет по странным правилам этого дома, тем яснее становится: за безупречным фасадом скрывается нечто опасное. И прошлое самой Милли тоже не так чисто, как кажется. Фильм играет на тревоге, недосказанности и ощущении, что «что-то здесь не так» — и делает это довольно уверенно.

Премьера: 8 января в кинотеатрах.

В ролях: Сидни Суини, Аманда Сайфред, Дон ДиПетта, Микеле Морроне, Брэндон Скленар, Сара Купер.

«Добрый доктор»

Комедия на стыке фарса и реальной истории

Для тех, кто любит комедии с характером.

Врач с тяжелым характером Олег Семенович и беззаботный курьер Дима сталкиваются буквально — на самокате. Итог абсурден: чтобы доктор не лишился работы, Диме приходится изображать врача и ездить по вызовам вместо него. Пациенты, конечно, не в курсе.

Премьера: 8 января в кинотеатрах.

В ролях: Юрий Стоянов, Виктор Хориняк, Анастасия Куимова, Елена Валюшкина, Егор Овчинников, Данила Рассомахин, Василиса Семашкова, Александр Вдовин, Полина Дудкина, Валерий Николаев.

«Гринч. Ужасающий Новый год»

Темная рождественская комедия с необычным подходом к классическому злодею.

Любителям остроумных адаптаций и семейных фильмов с ноткой злодейского юмора.

Гринч возвращается, чтобы не просто испортить праздник, а довести дело до крайности. Синди готовится остановить зеленого монстра и спасти свой дом и семью.

Премьера: 8 января в кинотеатрах.

В ролях: Дэвид Ховард Торнтон, Кристл Мартин, Чейз Маллинз, Джон Бигхем, Эрик Бэйкер, Флип Коблер, Эми Шумахер, Виктория Ипполито.

«Его и ее»

Сериал про отношения, где никто не идеален и каждый по-своему прав. Или не прав.

Для тех, кто любит разбирать отношения по косточкам, и идеальный вариант для обсуждений с подругами и коллегами.

История о сложных отношениях пары, которая пытается найти баланс между карьерой, личной жизнью и неожиданными поворотами судьбы. Одни и те же события — разные интерпретации, разные обиды и разные версии правды.

Премьера: 8 января на Netflix.

В ролях: Сунита Мани, Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Марин Айрленд, Ребекка Риттенхаус, Майк Пневски, Рода Гриффис, Джесси Галлегос.

«Похищенная девушка»

Тяжелый триллер о посттравматической реальности и беспомощности перед системой со звездой «Игры престолов»

Для тех, кто ценит серьезные драматические триллеры без романтизации насилия.

Лили удалось сбежать после долгих лет плена. Она возвращается к семье, но свобода оказывается не спасением, а новым испытанием: похититель на свободе и умело манипулирует фактами, избегая наказания.

Премьера: 8 января на Paramount+.

В ролях: Альфи Аллен, Джилл Халфпенни, Таллула Эванс, Дельфи Эванс.

