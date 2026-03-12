Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:21

Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Улан-Удэ местный житель получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на Следственное управление СКР региона. Он получил три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

В ведомстве рассказали, что он также предоставлял иностранным гражданам жилье, не отвечающее требованиям безопасности. Для этих нужд он арендовал два помещения, однако в них не соблюдались меры пожарной безопасности.

Также фигурант дела направлял в органы миграционного контроля фиктивные документы для постановки на учет. Таким образом, благодаря его содействию, иностранные граждане незаконно пребывали на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя за фиктивную постановку на учет девяти иностранных граждан и постановил конфисковать использованную для этого комнату. Инстанция признала недвижимость средством совершения преступления в сфере незаконной миграции.

Бурятия
мигранты
сроки
учет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.