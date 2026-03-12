Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет

В Улан-Удэ местный житель получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на Следственное управление СКР региона. Он получил три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

В ведомстве рассказали, что он также предоставлял иностранным гражданам жилье, не отвечающее требованиям безопасности. Для этих нужд он арендовал два помещения, однако в них не соблюдались меры пожарной безопасности.

Также фигурант дела направлял в органы миграционного контроля фиктивные документы для постановки на учет. Таким образом, благодаря его содействию, иностранные граждане незаконно пребывали на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя за фиктивную постановку на учет девяти иностранных граждан и постановил конфисковать использованную для этого комнату. Инстанция признала недвижимость средством совершения преступления в сфере незаконной миграции.