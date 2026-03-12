Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:34

TikTok вернул аккаунт Дурову

Аккаунт Павла Дурова в TikTok снова доступен после его блокировки

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Аккаунт сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова на платформе TikTok восстановлен после временной блокировки, передает ТАСС. Однако еще 5 марта доступ к нему был ограничен.

На тот момент у него было примерно 156 тыс. подписчиков, а сейчас их уже более 160 тыс. Контент, созданный Дуровым, снова доступен для пользователей.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что некоторые члены Госдумы столкнулись с ограничением доступа к аккаунтам на iPhone из-за требования копии паспорта для подтверждения личности. Журова выразила опасения по поводу возможного использования этой информации мошенниками. Она отметила, что сама давно не пользуется продукцией Apple из-за этих проблем и предположила, что злоумышленники могут использовать полученные данные для обмана.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с призывом ограничить доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» в России. По его мнению, ресурс искажает исторические факты и распространяет недостоверную информацию о России. Иванов считает, что «Википедия» ведет информационную войну против страны, и предлагает на начальном этапе ограничить доступ к конкретным страницам с ложными данными. Он также призвал активнее развивать отечественные информационные платформы, такие как «Рувики».

