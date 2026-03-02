Дуров стал беднее на $2 млрд Bloomberg: состояние Дурова сократилось на $2,24 млрд в феврале 2026 года

Состояние основателя Telegram Павла Дурова сократилось за последний месяц на $2,24 млрд (173 млрд рублей), согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Капитал бизнесмена сейчас оценивается примерно в $12 млрд (927 млрд рублей).

Индекс рассчитывается ежедневно на основе стоимости публичных и частных активов крупнейших предпринимателей мира. Основным активом Дурова выступает мессенджер Telegram. Компания остается частной и не торгуется на бирже.

Эксперты связывают снижение оценки с возможным пересмотром стоимости Telegram и общей волатильностью на технологическом рынке. Также на ситуацию оказывает влияние изменение экосистемы мессенджера.

Ранее Дуров заявил, что уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах выше, чем в европейских странах, несмотря на нестабильную обстановку в регионе. Бизнесмен заметил, что его временный отъезд из Дубая лишил его возможности наблюдать за работой местных систем противовоздушной обороны. По его мнению, в Европе он подвергся гораздо более значительным рискам, связанным с криминогенной ситуацией.