Стало известно об отправке первого самолета из Абу-Даби

Международный аэропорт Заид в Абу-Даби отправил первый с начала текущих суток самолет, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах. По его словам, которые передает ТАСС, это грузовой борт в Гонконг.

Отправлен грузовой борт в Гонконг. В настоящее время борт уже находится в воздушном пространстве Омана, — сказал собеседник агентства.

Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве ОАЭ. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест.

До этого сообщалось, что россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, столкнулись с трудностями при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в ОАЭ ее семья не может улететь домой. Российский турист Сергей, находящийся в Абу-Даби, сообщил о переносе своего рейса в Москву на несколько часов. Туроператор не выходил на связь в течение долгого времени, после чего предложил воспользоваться автобусом до гостиницы.