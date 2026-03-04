Зимняя Олимпиада — 2026
Врач перечислила неочевидные причины хронической боли в горле

Врач Кузумова: частая боль в горле может говорить о патологии щитовидной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хроническая боль и першение в горле могут указывать не только на лор-заболевания, но и на патологии щитовидной железы, мышечный спазм, воспаление, новообразования и даже сосудистые нарушения, заявила LIFE.ru врач Айна Кузумова. По ее словам, при длительных неприятных ощущениях в шее следует пройти УЗИ щитовидки и лимфатических узлов.

УЗИ шеи позволяет отличить боль в горле от дискомфорта, вызванного проблемами шейного отдела позвоночника. Мы можем увидеть мышечный спазм, оценить состояние слюнных желез, обнаружить воспаление или камни в их протоках. Хроническая односторонняя боль иногда бывает единственным ранним признаком новообразования ротоглотки или гортани. В редких случаях причиной могут стать сосудистые нарушения, включая расслоение сонной артерии или тромбоз яремной вены, — предупредила Кузумова.

Она уточнила, что тревожным признаком, помимо постоянной боли и першения в горле, будет появление плотных шишек на шее. Чувство холода в этой области и ощущение кома также должны насторожить.

Ранее отоларинголог Антон Ризаев заявил, что холодные напитки и мороженое могут спровоцировать ангину. Он отметил, что само заболевание связано с инфекцией, однако важен и местный иммунитет горла.

