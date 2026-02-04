Врач ответил, можно ли заболеть ангиной из-за холодных напитков Врач Ризаев: холодные напитки могут привести к ангине

Холодные напитки и мороженое могут спровоцировать ангину, рассказал «Газете.Ru» врач-отоларинголог Антон Ризаев. Он отметил, что само заболевание связано с инфекцией, однако важен и местный иммунитет горла.

Холод — как общее, так и локальное воздействие — является стрессовым фактором. Он вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение тканей и снижает активность иммунных клеток. Поэтому холодная вода или мороженое могут способствовать развитию ангины, но не являются ее прямой причиной, — рассказал Ризаев.

По словам врача, людям с хроническим тонзиллитом может быть достаточно любого фактора для обострения заболевания, в том числе переохлаждения. Он отметил, что в таком случае необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее отоларинголог Гульназ Ахметзянова рассказала, что на самом деле удаление небных миндалин не гарантирует полной защиты от развития ангины. При вирусных инфекциях могут воспаляться и другие лимфоидные ткани глотки, в том числе язычная миндалина и фолликулы на задней стенке.