Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:40

Врач ответил, можно ли заболеть ангиной из-за холодных напитков

Врач Ризаев: холодные напитки могут привести к ангине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Холодные напитки и мороженое могут спровоцировать ангину, рассказал «Газете.Ru» врач-отоларинголог Антон Ризаев. Он отметил, что само заболевание связано с инфекцией, однако важен и местный иммунитет горла.

Холод — как общее, так и локальное воздействие — является стрессовым фактором. Он вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение тканей и снижает активность иммунных клеток. Поэтому холодная вода или мороженое могут способствовать развитию ангины, но не являются ее прямой причиной, — рассказал Ризаев.

По словам врача, людям с хроническим тонзиллитом может быть достаточно любого фактора для обострения заболевания, в том числе переохлаждения. Он отметил, что в таком случае необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее отоларинголог Гульназ Ахметзянова рассказала, что на самом деле удаление небных миндалин не гарантирует полной защиты от развития ангины. При вирусных инфекциях могут воспаляться и другие лимфоидные ткани глотки, в том числе язычная миндалина и фолликулы на задней стенке.

ангина
врачи
напитки
холод
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры из красноярской школы, где был поджог
Кремль обратился к американским переговорщикам
Адвокат ответил, что грозит красноярской школьнице-поджигательнице
Охрана за 15 млн рублей не спасла учеников от школьницы-поджигательницы
Вскрылись неприятные подробности о буллинге в красноярской школе
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.