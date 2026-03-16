Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта

Международный аэропорт Берлин — Бранденбург полностью остановит работу 18 марта из-за круглосуточной забастовки, объявленной профсоюзом Verdi, сообщила компания-оператор FBB. Под ударом окажутся около 57 тыс. пассажиров. Всего будет отменено 445 вылетов и прилетов.

18 марта невозможно будет осуществлять регулярные пассажирские рейсы в аэропорту Берлин — Бранденбург, — говорится в заявлении.

Причина стачки — тарифный спор между профсоюзом и работодателем. Verdi требует повышения зарплаты на 6% для примерно 2 тыс. сотрудников аэропорта. Очередной раунд переговоров намечен на 25 марта, а забастовка призвана усилить давление на FBB.

Ранее три столичных аэропорта США закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров. Приостановили обслуживание рейсов в аэропортах Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон.

Кроме того, рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.