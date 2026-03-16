16 марта 2026 в 20:14

Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта

Берлинский аэропорт остановит работу 18 марта из-за стачки

Международный аэропорт Берлин — Бранденбург полностью остановит работу 18 марта из-за круглосуточной забастовки, объявленной профсоюзом Verdi, сообщила компания-оператор FBB. Под ударом окажутся около 57 тыс. пассажиров. Всего будет отменено 445 вылетов и прилетов.

18 марта невозможно будет осуществлять регулярные пассажирские рейсы в аэропорту Берлин — Бранденбург, — говорится в заявлении.

Причина стачки — тарифный спор между профсоюзом и работодателем. Verdi требует повышения зарплаты на 6% для примерно 2 тыс. сотрудников аэропорта. Очередной раунд переговоров намечен на 25 марта, а забастовка призвана усилить давление на FBB.

Ранее три столичных аэропорта США закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров. Приостановили обслуживание рейсов в аэропортах Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон.

Кроме того, рейс крупной авиакомпании задержали из-за отсутствия наклейки «Курение запрещено» в одном из рядов салона. Как сообщило издание The New York Post, самолет уже был готов к вылету, но пассажирам пришлось подождать, когда надпись вернут.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сгорел» в тюрьме: актер-педофил умер за решеткой после обвинения
Захарова раскрыла шаги России после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»
Суд помиловал Лерчек из-за заболевания раком? Что известно, освобождение
Известный актер пропал перед спектаклем в Москве
Еврокомиссар жестко ответил на вопрос Словакии и Венгрии о нефти из России
Названо число населенных пунктов, освобожденных за две недели
Обломки ракет упали у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта
«Отточенное мастерство и сила воли»: Путин обратился к чемпиону Бугаеву
Трамп рассказал, что нового разбомбили США в Иране
Фон дер Ляйен впервые признала проблемы в экономике ЕС из-за Ирана
Макрон ищет подходы к России, тайны Хаменеи, Пугачева на Кипре: что дальше
«Давно знал»: Трамп указал, что на некоторых союзников нельзя полагаться
Беспилотник сорвал поставки нефти из ОАЭ
В Иране указали на главную ошибку США в плане убийства Хаменеи
В НАТО захотели усилить оборону одной страны
«Я расплакался»: Монсон о гимне России на Паралимпиаде в Италии
Трамп довел Евросоюз до нервного срыва из-за ситуации с Ормузским проливом
Еще одна страна НАТО «послала» Трампа с Ормузским проливом
«Вечная война»: Мерц сделал тревожный прогноз по Ближнему Востоку
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

